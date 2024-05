Rostock (dpa/mv). Ein Lottospieler aus Rostock hat bei der aktuellen Ziehung mit sechs richtigen Zahlen ins Schwarze getroffen. Er ist jetzt nach Angaben der Lottogesellschaft um knapp 500.000 Euro reicher.

Ein Glückspilz aus Rostock hat das große Los gezogen. Bei der Ziehung der Lotterie Lotto 6aus49 am Sonnabend gewann er in der zweiten Gewinnklasse 475.949,30 Euro, wie die Lottogesellschaft am Montag mitteilte. Das sei der zweithöchste Gewinn dieses Jahres in dem Bundesland. Lediglich die Superzahl habe für den Gewinn des Jackpots in Höhe von 9 Millionen Euro gefehlt. Für Mecklenburg-Vorpommern ist das nach Angaben der Lottogesellschaft der zweite Großgewinn 2024 und der insgesamt achte Gewinn über 50.000 Euro im laufenden Jahr.

