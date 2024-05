Zarrentin (dpa/mv). Nach einem Unfall auf der Autobahn 24 bei Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei die Anzahl der Schwerverletzten auf drei Personen erhöht. Das teilten die Beamten am Montagmorgen mit. Zuvor war von einer schwer verletzten Person die Rede gewesen. Insgesamt habe es sieben Verletzte gegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein mit sieben Frauen im Alter von 19 bis 26 Jahren besetzter Van aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und umgekippt sein. Am Vormittag waren mehrere Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Berlin war bis kurz vor 12.00 Uhr gesperrt.

