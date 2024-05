Göhlen (dpa/mv). Eine Katze wird auf offener Straße angeschossen. Das Tier ist so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden muss. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt.

Eine Katze ist in Göhlen bei Ludwigslust auf offener Straße angeschossen und dabei so schwer verletzt worden, das sie eingeschläfert werden musste. Ihre Besitzerin hatte am Samstagmorgen einen lauten Knall gehört und eine halbe Stunde später das verletzte Tier entdeckt, wie die Polizei in Ludwigslust am Montag mitteilte. Wer auf die Katze geschossen hat, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und gegen das Waffengesetz und sucht nach Zeugen für die Tat.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-931362/3 (dpa)