Schwerin (dpa/mv). Die Veranstalter des Filmkunstfests Mecklenburg-Vorpommern sind zufrieden mit der Ausgabe 2024. Festivaldirektor Kufahl spricht von einem starken Zeichen für den Kulturort Kino.

Das 33. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern, das am Sonntag zu Ende gegangen ist, hat mit 15.000 Besuchern das Vorjahresergebnis erreicht. Es konnte aber erneut nicht an den Erfolg des Vor-Corona-Jahres 2019 anknüpfen. Damals waren 18.000 Zuschauer gezählt worden, wie ein Sprecher am Montag sagte.

Festivaldirektor Volker Kufahl äußerte sich dennoch zufrieden und sprach von vollen Kinosälen, begeisterten Filmschaffenden und vielen emotionalen Höhepunkten. Das Festival sei von einer humanistischen Grundhaltung, einem begeisterungsfähigen Publikum, familiärer Atmosphäre und einer heiter-gelassenen Stimmung geprägt gewesen. „Wir haben ein starkes Zeichen für den Kulturort Kino gesetzt“, so Kufahl.

Das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern gilt als eines der größten Publikumsfestivals in Ostdeutschland und als Forum für den neuen deutschsprachigen Film. Der Hauptpreis „Fliegender Ochse“ für den besten Spielfilm ging an Regisseur Andreas Dresen für „In Liebe, Eure Hilde“ über die NS-Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“. Die Hauptdarsteller des Films, Liv Lisa Fries und Johannes Hegemann, wurden bei der Preisverleihungsgala am Samstag zudem als beste Schauspielerin und bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet.

Der Ehrenpreis des Festivals ging in diesem Jahr an Volker Schlöndorff („Die Blechtrommel“). Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) überreichte den „Goldenen Ochsen“ am Samstag in Schwerin an den Oscar-Gewinner.

