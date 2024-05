Rostock. Erst vor einem Jahr kam Kristian Walter als Sportdirektor zum FC Hansa Rostock. Angesichts des drohenden Abstiegs steht die Zusammenarbeit nun schon wieder vor dem Ende.

Sportdirektor Kristian Walter steht beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock nach nur einem Jahr vor dem Aus. Nach einem Bericht der „Ostsee-Zeitung“ haben sich der Verein und der 39 Jahre alte Manager bereits auf eine Vertragsauflösung nach dem Ende dieser Saison geeinigt. Eine Bestätigung des FC Hansa gibt es dazu noch nicht.

Nach mehr als zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Dynamo Dresden war Walter erst im Juni 2023 als Nachfolger von Martin Pieckenhagen zum FC Hansa gewechselt. In Rostock steht der Sportdirektor schon länger in der Kritik, weil sich zahlreiche Transfers dieser Saison nicht als Verstärkungen erwiesen und die Mannschaft zwei Spieltage vor dem Saisonende auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Dem Bericht zufolge soll Walter im Sommer als Scout zu Dynamo Dresden zurückkehren.

