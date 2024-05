Hintersse (dpa/mv). Ein rund 200 Quadratmeter großes Waldstück im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist am Sonntagabend in Brand geraten. Ein Zeuge habe von Weitem den Feuerschein im Bereich der Ortschaft Hintersee gesehen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Waldbrand habe durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden können. Es sei niemand verletzt oder Gebäude beschädigt worden. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, war zunächst unklar.

