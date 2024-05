Schwerin (dpa/mv). Welche Sprachkenntnisse braucht man als Lehrkraft aus dem Ausland? Wie läuft das Anerkennungsverfahren meines Abschlusses? Fragen wie diese beantworten Experten des Bildungsministeriums online.

An Mecklenburg-Vorpommerns öffentlichen Schulen kommen von den rund 12.000 Lehrerinnen und Lehrern 285 aus dem Ausland. Mit Blick auf den Lehrermangel möchte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) gern mehr von ihnen einstellen. Am Montag (16.30 Uhr) lädt ihr Ministerium deshalb ausländische Lehrkräfte, die in MV leben, zu einer Online-Informationsveranstaltung ein.

Experten des Bildungsministeriums informieren unter anderem über erforderliche Sprachkenntnisse, das Bewerbungs- und Anerkennungsverfahren sowie über mögliche Qualifikationswege für Seiteneinsteiger - also für Menschen, die eine andere als die klassische Lehrerausbildung haben, aber trotzdem unterrichten wollen. Anmeldungen sind im Internet auf der Seite www.lehrer-in-mv.de möglich, wie es hieß.

„Wir unterstützen künftige ausländische Lehrkräfte beispielsweise in Form von Trainings, die auf die Sprachprüfungen vorbereiten“, erklärte Oldenburg. Seit Sommer vorigen Jahres biete das Land in Kooperation mit der Universität Greifswald viermal im Jahr Termine für eine Sprachprüfung an. Wer als Lehrerin oder Lehrer in den Schuldienst des Landes eingestellt werden will, muss den Angaben zufolge Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1 nachweisen.

© dpa-infocom, dpa:240506-99-928249/2 (dpa)