Rostock (dpa/mv). Bei den Löwen haben es die Rostocker in der Hand, sich eine weitere Saison in der BBL zu sichern. Bis kurz vor dem Ende ist die Partie ausgeglichen, doch dann wird ein Braunschweiger zum Matchwinner.

Die Rostock Seawolves müssen weiter um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga zittern. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei den Löwen Braunschweig mit 70:76 (42:40) und verpasste es dadurch, sich aller Abstiegssorgen zu entledigen. Somit beträgt der Vorsprung auf den Tabellenvorletzten Hakro Merlins Crailsheim zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde weiter zwei Siege. Beide Teams treffen am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) in der Stadthalle aufeinander. Dann können die Seawolves vor eigenem Publikum alles klarmachen.

Die kleine Schar Rostocker Fans sah in den ersten Minuten der Partie eine deutlich besser agierende Heimmannschaft. Doch nach ihren Startproblemen drehten die Seawolves plötzlich auf. Von 4:11 zogen die Gäste nach einem 18:0-Lauf auf 22:11 davon. Mitte des zweiten Viertels war die klare Führung jedoch wieder dahin.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit taten sich die Rostocker schwer und gerieten nach einer 1:10-Serie ihrerseits klar ins Hintertreffen. Diesmal blieb die Wende aber aus. Zwar gelang dem Held-Team dank Tyler Nelson eine Minute vor dem Ende der Ausgleich zum 70:70, Braunschweigs TJ Crockett sorgte mit zwei erfolgreichen Dreiern anschließend aber für die Entscheidung zugunsten der Hausherren.

