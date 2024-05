Schwerin (dpa/mv). In der französischen Hauptstadt nimmt die Chefin der Länderkammer am Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkriegs teil. Für MV soll über eine Partnerschaft mit der Bretagne gesprochen werden.

Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) reist am Montag nach Paris. Bei ihrem dreitägigen Aufenthalt in der französischen Hauptstadt sind Gespräche mit dem Präsidenten des Senats, Gérard Larcher, mit dem Leiter des Präsidialamts von Emmanuel Macron, Alexis Kohler, und mit Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet geplant, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Außerdem werde Schwesig am Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 teilnehmen. Am Holocaust-Mahnmal will sie einen Kranz niederlegen.

Sie wolle die Reise auch nutzen, um die Beziehungen Mecklenburg-Vorpommerns zu Frankreich zu stärken, hatte die Regierungschefin vor der Abreise gesagt. So sei eine Partnerschaft des Bundeslandes mit der Bretagne im Gespräch. Eine seit 2003 bestehende Partnerschaft zur Region Poitou-Charentes sei infolge einer Gebietsreform in Frankreich 2016 zu Ende gegangen. MV-Europaministerin Bettina Martin (SPD) werde sie auf dieser Reise begleiten.

© dpa-infocom, dpa:240505-99-923996/3 (dpa)