Redefin (dpa/mv). Der Favorit ist in seiner Heimat nicht zu schlagen. Beim Großen Preis beim Pferdefestival in Redefin siegt Springreiter André Thieme - nicht zum ersten Mal.

Der frühere Springreit-Europameister André Thieme hat den Großen Preis beim Pferdefestival auf dem Landgestüt in Redefin gewonnen. Der 49-Jährige aus Plau am See setzte sich am Sonntag im Stechen der mit 58.000 Euro dotierten Prüfung durch. Auf dem zehn Jahre alten Wallach Paule zeigte er in dem entscheidenden Durchgang den schnellsten fehlerfreien Ritt und kassierte 14 500 Euro. Zweite wurde Mynou Diederichsmeier aus Lilienthal auf Quick and Fly vor Philip Rüping aus Mühlen auf Baloutaire. Neun Paare hatten das Stechen erreicht, fünf blieben ohne Strafpunkte. Für Thieme war es der dritte Erfolg im Großen Preis bei seinem Heimatturnier. Mit dem Siegerpferd Wallach plant er auch einen Start beim deutschen Spring-Derby in Hamburg in der kommenden Woche.

© dpa-infocom, dpa:240505-99-923771/3 (dpa)