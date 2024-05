Neubrandenburg (dpa/mv). Betrunken fährt ein Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Er wird bei dem Unfall nahe Schaprode auf Rügen schwer verletzt. Auch zwei andere Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Ein 69-Jahre alter betrunkener Autofahrer hat am Samstag auf Rügen einen schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Vormittag mit 1,93 Promille auf einer Landstraße nahe Schaprode unterwegs, als er die Kontrolle über seien Wagen verlor, einen Begrenzungspfosten streifte und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Der 69-Jährige wurde schwer verletzt. Die 55 und 26 Jahre alten Insassen des anderen Autos erlitten einen Schock. Sie wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Dem Unfallverursacher wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei schätzte den an beiden Autos entstandenen Schaden auf insgesamt 10.000 Euro. Die L302 war nach dem Unfall für rund zwei Stunden voll gesperrt.

