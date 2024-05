Teschow/Rostock (dpa/mv). Starkregen und Gewitter haben in Mecklenburg-Vorpommern zu mehreren Unfällen geführt. In Landkreis Rostock fällt ein Baum auf die Straße. Ein Lkw kann nicht mehr stoppen.

Im Landkreis Rostock ist am frühen Samstagmorgen ein Lkw auf der B105 zwischen Teschow und Neubukow in einen auf der Straße liegenden Baum gefahren. Dabei wurde der 38 Jahre alte Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Baum war nach ersten Erkenntnissen witterungsbedingt auf die Straße gestürzt. Wegen Starkregenfällen und Gewittern war es im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock bereits am Freitagnachmittag und -abend zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden - eine 28-Jährige schwer.

Bei dem Lkw-Unfall mit dem Baum wurde der 38-Jährige im Fahrerhaus eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Bereits am frühen Freitagabend hatte sich die schwerverletzte 28-Jährige mit ihrem Auto auf der A14 zwischen den Anschlussstellen Schwerin-Ost und Schwerin-Nord überschlagen, nachdem sie von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leitpfosten gefahren war. Die Polizei führte den Unfall auf eine nicht an das Wetter angepasste Geschwindigkeit zurück.

Am späten Abend kam den Angaben zufolge ein Transporter auf der A24 kurz hinter der Anschlussstelle Neustadt-Glewe wegen Aquaplanings von der Fahrbahn ab, prallte in die Leitplanke und kippte um. Der 30-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Insgesamt verzeichnete die Polizei bereits am Freitagnachmittag und -abend fünf größere Verkehrsunfälle, die auf die Witterungsbedingungen beziehungsweise nicht daran angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen waren. In den drei anderen Fällen blieb es bei Sachschäden.

