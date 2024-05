Neubrandenburg (dpa/mv). Der Fahrer eines Lkw übersieht beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin. Die Frau wird nach dem Unfall mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Freitagmittag schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Lkw habe die Frau an einer Kreuzung auf dem Weg in Richtung Innenstadt übersehen, teilte die Polizei mit. Der Lkw kollidierte demnach beim Abbiegen mit der 62 Jahre alten Fahrradfahrerin, die in die gleiche Richtung unterwegs gewesen war. Die Frau habe sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-905266/2 (dpa)