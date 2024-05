Travemünde. Die Ostseefähre „Nils Holgersson“ liegt seit Januar 2024 in Travemünde wegen Maschinenschaden vor Anker. Am 5. Mai soll das Schiff nach Angaben der Reederei zu einer Testfahrt starten.

Die Reparatur der TT-Fähre „Nils Holgersson“ ist abgeschlossen. Das Schiff werde am Sonntag (5. Mai) zu einer Testfahrt aufbrechen, sagte ein Reedereisprecher am Freitag. Weiterhin sei geplant, dass die Fähre Mitte Mai ihren regulären Liniendienst wieder aufnehmen werde. Die „Nils Holgersson“ lag seit dem 18. Januar 2024 wegen eines Maschinenschadens in Travemünde fest. Sie war zuvor auf dem Weg in die schwedische Hafenstadt Trelleborg gewesen.

Nach den ursprünglichen Planungen hatte das Schiff bereits Mitte April seinen Dienst wieder aufnehmen sollen. Zu den Gründen für die Verzögerung machte der Sprecher keine Angabe. Die „Nils Holgersson“ ist nach Angaben der Reederei TT-Linie eines von zwei sogenannten Green Ships, die mit Flüssiggas betrieben werden. Das Schiff wurde im April 2022 in Dienst gestellt. Es bietet Platz für etwa 800 Passagiere und mehr als 200 Sattelzüge.

