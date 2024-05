Neubrandenburg (dpa/mv). Eine 82-Jährige ist am Donnerstag in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 65 Jahre alte Fahrerin des Autos habe mutmaßlich eine rote Ampel übersehen und die Seniorin angefahren, als diese gerade die Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 82-Jährige habe sich bei dem Unfall am Kopf verletzt und sei noch am Donnerstag im Krankenhaus verstorben, hieß es weiter.

Eine 82-Jährige ist am Donnerstag in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 65 Jahre alte Fahrerin des Autos habe mutmaßlich eine rote Ampel übersehen und die Seniorin angefahren, als diese gerade die Straße überqueren wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 82-Jährige habe sich bei dem Unfall am Kopf verletzt und sei noch am Donnerstag im Krankenhaus verstorben, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-902690/2 (dpa)