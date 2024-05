Schwerin (dpa/mv). Vier Männer müssen sich vor dem Schweriner Landgericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, mit Drogen gedealt und damit viel Geld eingenommen zu haben.

Wegen bandenmäßigen Handels mit Drogen müssen sich vier Männer von Freitag an vor dem Schweriner Landgericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Mai 2019 und November 2023 in Schwerin mit Marihuana und Amphetamin im Kilogrammbereich sowie Kokain gehandelt zu haben. So sollen sie in 181 Fällen insgesamt knapp 440.000 Euro erwirtschaftet haben.

Von den vier Männer im Alter zwischen 26 und 30 Jahren ist einer bereits einschlägig vorbestraft. Der älteste Angeklagte soll als Oberhaupt maßgeblich verantwortlich für Organisation und Tatplanung der Drogengeschäfte gewesen sein.

Den anderen Angeklagten soll er unter anderem Aufträge zum Abholen und Liefern der Ware erteilt haben. Außerdem sollen diese Männer ihre Wohnungen für den Handel als Depot zur Verfügung gestellt haben.

