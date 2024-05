Neubrandenburg. Der gewaltsame Tod des sechsjährigen Joels in der Gemeinde Pragsdorf bei Neubrandenburg hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst. Nun soll im Prozess gegen einen Jugendlichen das Urteil fallen.

In dem seit Februar laufenden aufsehenerregenden Prozess um den getöteten sechsjährigen Joel aus Pragsdorf bei Neubrandenburg soll am Donnerstag (10.00 Uhr) ein Urteil gegen den angeklagten 15-Jährigen verkündet werden. Laut Anklage soll er im vergangenen September Joel in einem Gebüsch am Bolzplatz in dem kleinen Dorf mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben.

Ursprünglich war der Jugendliche wegen Totschlags angeklagt. Nach Angaben der Anwältin von Joels Eltern, Christine Habetha, hat die Staatsanwaltschaft nach einem umfassenden Geständnis aber auf Mord plädiert und fordert acht Jahre Jugendstrafe. Wegen des Alters des Angeklagten war die Verhandlung nicht öffentlich. Habetha forderte nach eigenen Angaben die Höchststrafe von zehn Jahren, auch wegen Mordes, und den Vorbehalt der Sicherungsverwahrung. Der Verteidiger des Angeklagten habe auf Totschlag plädiert und sieben Jahre gefordert.

Das Geständnis zum Ende des Prozesses war nur eine Wendung von vielen. Dem war nach langem Schweigen ein Teilgeständnis und die Beschuldigung eines weiteren, vermeintlich beteiligten Menschen vorhergegangen, wovon laut Habetha aber zuletzt keine Rede mehr war.

