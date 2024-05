Neubrandenburg (dpa/mv). Bereits seit Montag ist in Neubrandenburg eine Seniorin verschwunden. Die 73-Jährige hatte am Abend ihre Wohnung verlassen und war nicht wieder nach Hause gekommen. Die Polizei sucht nun an einem See.

Die Polizei ist mit Hubschrauber, Hunden und der Wasserschutzpolizei auf der Suche nach einer 73 Jahre alten Frau aus Neubrandenburg. Die Seniorin werde seit Montagabend vermisst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie hatte an dem Tag ihre Wohnung verlassen und war nicht wieder nach Hause zurückgekehrt. Angehörige meldeten sie daraufhin als vermisst.

Die Polizei sucht bereits seit Dienstag nach der Frau und setzte die Suche auch am Mittwoch fort. So werde wieder auf dem See und am Uferbereich gesucht. Die Hunde hätten eine Spur in Richtung des Tollensesee aufgenommen, die Polizei habe das Suchgebiet nun konkretisieren können. Deshalb werden auch Spaziergängerinnen und Spaziergänger gebeten, nach der etwa 1,65 Meter großen Frau Ausschau zu halten. Die Seniorin mit den kurzen dunklen Haaren sei nur eingeschränkt orientiert. Sie trage einen roten Anorak, eine Jeans und eine schwarze Handtasche.

