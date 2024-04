Barth (dpa/mv). Im Erdgeschoss eines Heims für betreutes Wohnen steht ein Herd in Flammen. Fünf Senioren müssen evakuiert werden.

In einem Heim für betreutes Wohnen in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Fünf Hausbewohner zwischen 67 und 80 Jahren wurden deshalb evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Feuer in der Wohnung einer 78-Jährigen im Erdgeschoss entstanden - mutmaßlich ging der Brand von einem Herd in der Küche aus. Die betroffene Wohnung war deshalb zunächst unbewohnbar.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand den Angaben zufolge vollständig löschen. Bis auf die 78-Jährige konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Polizei ermittelt zur weiteren Brandursache. Bei dem Brand sei ein geschätzter Schaden von etwa 40.000 Euro entstanden.

