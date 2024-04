Schwerin (dpa/mv). Durch mutiges Eingreifen haben mehrere Passanten in Schwerin einen Mann aufhalten können, der mit einem Küchenmesser seine ehemalige Lebensgefährtin bedroht haben soll. Daraufhin soll der Beschuldigte von der Frau abgelassen und stattdessen das Messer auf die einschreitenden Zeugen gerichtet haben, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag mit. Der Vorfall soll sich bereits am Freitagmittag in unmittelbarer Nähe des Parkhauses des Schlossparkcenters zugetragen haben. Die Polizei konnte den Beschuldigten noch in der Nähe des Tatorts stoppen und in Gewahrsam nehmen.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab laut Polizei einen Wert von 1,87 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz, eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240429-99-853841/2 (dpa)