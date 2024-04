Grevesmühlen (dpa/mv). Die alten Traktoren glänzen mitunter mehr als das eigene Auto. Mit Hingabe werden die Oldtimer gepflegt - und mit Stolz vorgeführt.

Die Verschiebung des traditionellen Plüschower Oldtimer-Pflügens auf Äckern östlich von Grevesmühlen hat sich für die Veranstalter bezahlt gemacht. Am Sonntag verfolgten bei schönstem Frühlingswetter schätzungsweise 1000 Schaulustige das Geschehen. Dabei stellten die Besitzer der zum Teil altertümlichen Traktoren unter Beweis, dass sie auch ohne satellitengesteuerte Lenkung akkurate Furchen ziehen können. Eindruck hinterließ erneut auch das Formationspflügen mit den russischen PS-Protzen K 700. Der allradgetriebene Traktor galt in der DDR-Landwirtschaft als eine der stärksten Agrarmaschinen.

Das Traditions-Pflügen sollte bereits Mitte April in Nordwestmecklenburg über die Bühne gehen, musste aber wegen schlechten Wetters verschoben werden. Es war bereits die zehnte Auflage. Landtechnik aus früheren Zeiten hat eine große Anhängerschaft in MV. Das wird unter anderem auch bei den traditionellen Oldtimertagen in Mühlengeez (Landkreis Rostock) und beim Treckertreffen im Museumsdorf Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) immer wieder deutlich.

