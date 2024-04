Greifswald (dpa/mv). Das Kunstjahr 2024 steht im Zeichen von Caspar David Friedrich. Dessen Geburtstag jährt sich zum 250. Mal. Auch seine Geburtsstadt Greifswald würdigt den bekanntesten Maler der Romantik.

Die Hansestadt Greifswald widmet im Jubiläumsjahr des weltberühmten Malers Caspar David Friedrich ihrem bekanntesten Sohn eine besondere Ausstellung. Seit Sonntag ist im Pommerschen Landesmuseum nach eigenen Angaben eine der überhaupt umfangreichsten Sammlungen mit Gemälden, Zeichnungen, Druckgrafiken sowie Briefen und anderen Originaldokumenten aus dem Leben des Künstlers (1774-1840) zu sehen. Mit etwa 370 Besuchern fand bereits die feierliche Eröffnung großes Interesse. Nach Angaben einer Sprecherin verzeichnet das Museum seit Beginn des Jubiläumsjahres zum 250. Geburtstag Friedrichs einen deutlich gewachsenen Zulauf.

Die bis Anfang August laufende Sonderausstellung unter dem Titel „Caspar David Friedrich. Lebenslinien“ präsentiere den Besuchern erstmals nahezu vollständig die museumseigene Sammlung zu Leben und Schaffen des wohl bedeutendsten Malers der deutschen Romantik. Präsentiert würden etwa der Taufeintrag von 1774, erste zeichnerische Versuche bis hin zum malerischen Spätwerk. Viele der lichtempfindlichen Werke werden nach Museumsangaben zu deren Schutz nur in größeren Abständen gezeigt.

Erstmals öffentlich zu sehen sei das Stammbuch des Pastors Adolph Wilhelm Picht (1773-1857), hieß es. Wie Caspar David Friedrich war er Schüler des Architekten und Zeichenlehrers Johann Gottlieb Quistorps. In sein Stammbuch hatte Picht 1793 ein „Andenken an Casper Friederich“ eingeklebt - eine Farbzeichnung Friedrichs nach einer Radierung von Salomon Gessner aus dem Jahr 1786. „Ich freue mich sehr, dass mit dem von der Kulturstiftung der Länder geförderten Ankauf des Stammbuchs ein bedeutendes Zeugnis von Caspar David Friedrichs zeichnerischer Ausbildung nun in seiner Geburtsstadt ein Zuhause gefunden hat“, sagte Stiftungsgeneralsekretär Prof. Markus Hilgert.

Insgesamt 103 Werke werden in der Greifswalder Sonderschau gezeigt, davon 61 Originale von Friedrich und 33 Arbeiten seiner Zeitgenossen. Eine ganze Reihe der Ausstellungsstücke sind Leihgaben. Weitere Sonderausstellungen sollen im Pommerschen Landesmuseum folgen: „Sehnsuchtsorte“ ab Mitte August und „Heimatstadt“ im Oktober.

Jubiläumsausstellungen zu Friedrich erweisen sich bundesweit als Publikumsmagneten. In Hamburg hatten zu Beginn des Jahres die Werke des Romantikers rund 335.000 Menschen angelockt. Auch die Sonderausstellung „Unendliche Landschaften“ in der Alten Nationalgalerie Berlin erlebt seit der Eröffnung vor wenigen Tagen einen wahren Run. Im Vorverkauf seien bisher insgesamt etwa 75.000 Einzeltickets verkauft worden, hieß es. Neben den jeweils rasch ausgebuchten Online-Kontingenten halte das Museum einen Teil der Tickets aber auch für Tagesbesuche am touristischen Hotspot Museumsinsel bereit.

