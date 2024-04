Rostock (dpa/mv). Erst in Hamburg verloren, dann auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Die Situation im Kampf um den Ligaverbleib wird für Hansa immer schwieriger. Immerhin blieb es am Freitag auf den Tribünen ruhig.

Der FC Hansa Rostock ist der doppelte Verlierer des 31. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga. Erst unterlag die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic am Freitag im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli mit 0:1, dann fielen die Mecklenburger durch den überraschenden 3:1-Auswärtssieg des 1. FC Kaiserslautern beim Tabellenzweiten Holstein Kiel auf Rang 17 und damit auf einen direkten Abstiegsplatz zurück.

Im Kampf um den Ligaverbleib setzen die Rostocker nun vor allem darauf, das zwei der letzten drei Spiele im Ostseestadion stattfinden. Hansa empfängt am nächsten Samstag (13.00 Uhr/Sky) den Karlsruher SC sowie am letzten Spieltag am 19. Mai den SC Paderborn. Dazwischen treten die Rostocker noch bei Schalke 04 (11. Mai) an. „Wir haben noch zwei Heimspiele. Wir müssen jedes Spiel mit 100 Prozent Leidenschaft auf dem Platz stehen“, sagte Mittelfeldspieler Janik Bachmann nach der Partie am Millerntor.

Mersad Selimbegovic setzt zudem auf die Unterstützung durch die Anhänger: „Ich glaube, dass die Fans trotz der Niederlage eine Mannschaft gesehen haben, die bereit war, bis zum Letzten zu kämpfen.“

Bei allen sportlichen Rückschlägen hatte das Spiel bem FCi St. Pauli aber auch einen positiven Aspekt. Nach den Ausschreitungen im vergangenen Jahr blieb es am Freitag auf den Tribünen ruhig. „So soll es sein“, sagte der Hamburger Trainer Fabian Hürzeler nach dem Spiel.

