Stralsund (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will den Aufbau eines Kinderhospizes in Stralsund finanziell unterstützen. „Wenn ein Kind unheilbar erkrankt, ist das schrecklich“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Samstag bei der Windflüchter-Charity-Gala der Stiftung „Betroffen“ in Stralsund laut Mitteilung. Die SPD-Politikerin kündigte an, die Landesregierung werde den Bau eines Kinderhospizes mit einer Million Euro unterstützen.

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will den Aufbau eines Kinderhospizes in Stralsund finanziell unterstützen. „Wenn ein Kind unheilbar erkrankt, ist das schrecklich“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Samstag bei der Windflüchter-Charity-Gala der Stiftung „Betroffen“ in Stralsund laut Mitteilung. Die SPD-Politikerin kündigte an, die Landesregierung werde den Bau eines Kinderhospizes mit einer Million Euro unterstützen.

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Förderverein Leuchtturm das erste Kinder- und Jugendhospiz aufbauen will. Kinder und Jugendliche sollen dort die bestmögliche Versorgung und ihre Eltern eine optimale Betreuung in schwersten Zeiten erhalten“, wurde die 49-Jährige zitiert.

Die Stiftung „Betroffen“ unterstützt eigenen Angaben zufolge Krebskranke und ihre Angehörigen in der Region Vorpommern-Rügen bei der Krankheits- und Alltagsbewältigung. Wie in den Vorjahren wurde die Spendengala von Schwesig eröffnet, die im Jahr 2019 selbst an Krebs erkrankt war.

© dpa-infocom, dpa:240427-99-833287/2 (dpa)