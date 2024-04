Rostock (dpa/mv). Den Eisbadern wird die Ostsee zu warm. Bei neun Grad Wassertemperatur beendeten sie nun stimmungsvoll ihre Saison.

Auch für die unerschrockenen Eisbader wird es zur Gewissheit: Der Frühling ist da und die Sommersaison naht mit großen Schritten. Am Samstagnachmittag stiegen am Strand von Warnemünde noch einmal zahlreiche Anhänger des unterkühlten Badevergnügens in die Fluten der Ostsee. Mit acht bis neun Grad war das Wasser bereits wärmer als die Luft an den zurückliegenden Tagen. Doch hatte auch die sich dank veränderter Luftströmungen deutlich aufgeheizt, auf angenehme 20 Grad Celsius.

Das bunte Treiben am Ostseestrand von Warnemünde zog erneut viele Schaulustige an. Die große Mehrzahl der Eisbader hatte - wie schon beim „Eisbaderfasching“ Anfang Februar - fantasievolle Kostüme angelegt. So tauchten neben Neptun und seinen Nixen unter anderem auch Hummeln und Wikinger in den Fluten.

Für Sonntag sagen die Meteorologen einen weiteren Temperaturanstieg voraus. Dann werden für Rostock Höchstwerte von 22 Grad erwartet, Bedingungen, die nicht nur Eisbader an den Strand und zum Anbaden ins Wasser locken dürften.

