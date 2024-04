Techentin (dpa/mv). Aus unbekannter Ursache geraten in Techentin Holzbuden in Brand, die eigentlich als Verkaufsstände auf Stadtfesten genutzt werden. Nun hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Mehrere Holzbuden sind in Techentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) durch ein Feuer beschädigt worden. Die normalerweise auf Stadtfesten genutzten Verkaufsstände gerieten in der Nacht zum Samstag aus unbekannter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand auch starker Rauch. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer rasch, dennoch wurden acht Hütten so stark beschädigt, dass sie nicht mehr verwendet werden können. Es entstand ein Schaden von rund 16.500 Euro. Nun wird wegen Brandstiftung gegen unbekannt ermittelt. Menschen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

