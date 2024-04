Rügen (dpa/lmv). An einem beliebten Küstenabschnitt des Ostseebad Sellins herrscht Steilküsten-Abbruchgefahr. Der Strandabschnitt wurde bis auf Weiteres wegen Lebensgefahr gesperrt.

Das Ostseebad Sellin auf Rügen hat am Freitag einen Strandabschnitt zwischen Haupt- und Südstrand gesperrt. Es herrsche Lebensgefahr wegen losen Steinen im Hang in der Nähe eines ehemaligen Bunkers, teilte das Ostseebad auf Social Media mit. Rot-weißes Absperrband und einen Warnschild weisen demnach darauf hin, dass Abbruchgefahr an der Steilküste besteht. Wann der Strandabschnitt wieder geöffnet werden kann, war zunächst unklar. Der „Nordkurier“ hatte zuvor berichtet.

