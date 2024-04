Rostock (dpa/mv). Schrittweise werden die ersten Brunnen in Rostock angestellt. Anfang Oktober ist dann wieder das Ende der Brunnenzeit.

Die Brunnensaison in Rostock ist offiziell gestartet. Am Freitag weckten Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger und Ralf Zimlich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft Wohnen in Rostock, den Brunnen der Lebensfreude am Universitätsplatz als ersten Brunnen aus dem Winterschlaf. „Der hanseatische Charme und maritime Charakter unserer Stadt am Wasser wird auch durch die vielen Brunnenanlagen geprägt“, sagte Kröger.

Für Wartung und Betrieb von 34 Brunnen- und 15 Beregnungsanlagen investiert die Stadt im Jahr 2024 rund 450.000 Euro. Zusätzlich kommen Geld- und Sachleistungen von Sponsoren im Wert von mehr als 24.000 Euro. Ab dem 13. Mai werden schrittweise alle weiteren Anlagen in Betrieb genommen, teilte die Stadt Rostock mit. Anfang Oktober sollen sie wieder abgestellt werden.

