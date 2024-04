Schwerin (dpa/mv). Die Temperaturen steigen im Norden: Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst Höchstwerte von bis zu 24 Grad.

Das Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern verspricht frühlingshafte Temperaturen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden die Höchstwerte am Freitag auf bis zu 14 Grad steigen. Dann könne es auch gebietsweise zu Regen kommen bei schwachem bis mäßigem Wind. In der Nacht klare es dann aber auf bei Tiefstwerten von 3 Grad.

Der Samstag bringt laut DWD zunächst Sonne in den Norden. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad, an der See zwischen 11 und 16 Grad. Im Tagesverlauf des Samstags sei nur vereinzelt mit Schauern und Wolken zu rechnen, ansonsten bleibe es niederschlagsfrei.

Am Sonntag klettern die Temperaturen laut DWD weiter: Im Inland können Höchstwerte von bis zu 24 Grad erreicht werden, an der See bis zu 21. Es bleibe im Tagesverlauf trocken und zeitweise wolkig. Erst am Abend könne es zu Schauern in Westmecklenburg kommen. Diese würden sich dann bis in die Nacht ziehen. Die Tiefstwerte in der Nacht lägen dann zwischen 11 und 9 Grad.

