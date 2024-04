Friedrichsmoor (dpa/mv). Eine Fahrerin kommt mit ihrem Auto von der Straße ab und kollidiert mit einem Baum. Sie erliegt noch im Krankenwagen ihren Verletzungen.

In der Nähe von Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Am frühen Donnerstagabend kam die Frau aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Auto rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte.

Beobachter des Unfalls hätten versucht, die Frau zu reanimieren und Erste Hilfe zu leisten - jedoch vergeblich. Die Frau erlag laut Polizeiangaben noch im Krankenwagen ihren Verletzungen. Das Auto habe einen Totalschaden aufgewiesen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle berichtet.

