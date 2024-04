Anklam/Grimmen (dpa/mv) –. Plötzliche Hagelschauer überraschen am Donnerstagnachmittag eine Frau bei Anklam und einen Mann bei Grimmen. Beide kommen mit ihrem Auto von der Straßen ab und werden verletzt.

Am Donnerstagnachmittag sind bei Verkehrsunfällen wegen plötzlicher Hagelschauer auf der Autobahn 20 und Bundesstraße 197 zwei Menschen verletzt worden. Eine 43-Jährige verlor auf der B197 bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Die Frau sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Dabei wurde sie den Angaben zufolge schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Grimmen Ost (Landkreis Vorpommern-Rügen) wurde ein 56-Jähriger nach Angaben der Polizei ebenfalls vom Hagelschauer überrascht. Er sei mit seinem Transporter rechts von der Straße abgekommen, habe sich überschlagen und einen Wildschutzzaun durchbrochen. Das Auto kam auf einem nahe gelegenen Rapsfeld zum Stehen. Der Mann sei bei dem Unfall leicht verletzt worden und kam ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden am Transporter zunächst auf etwa 16.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

© dpa-infocom, dpa:240426-99-815478/2 (dpa)