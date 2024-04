Schwerin (dpa/mv). Ostern ist längst vorbei. Doch beschäftigt die Verteilung besonderer Osterhasen an Schweriner Kitas nun den Landtag.

Zum Abschluss der dreitägigen Plenarsitzung beschäftigen sich die Abgeordneten des Schweriner Landtags am Freitag (9.00 Uhr) unter anderem mit der heftig kritisierten Verteilung von Schoko-Osterhasen mit dem Konterfei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und SPD-Logo auf der Tüte an Kitas in Schwerin. Dazu liegen ein Antrag der AfD und ein gemeinsamer Antrag der anderen Oppositionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP vor. Darin fordern sie, Parteienwerbung konsequent aus den Kindertagesstätten herauszuhalten. Schwesig, deren Wahlkreis-Mitarbeiter die Schoko-Hasen verteilt hatten, reagierte bereits auf die Kritik. Es sei um einen Ostergruß für Kinder gegangen, auf den Aufkleber aber hätte verzichtet werden sollen, wurde sie zitiert.

Weitere Themen der Landtagsberatungen sind unter anderem die Ausweitung des Carsharings auch im Flächenland MV, der Bürokratieabbau und die Wirtschaftsentwicklung im Nordosten.

© dpa-infocom, dpa:240425-99-809255/2 (dpa)