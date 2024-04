Krakow am See (dpa/mv). Bei Starkregen und Hagel hat es am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Krakow am See vier Unfälle mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen gegeben. Zwei Menschen wurden bei den Unfällen schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Durch Hagel und Starkregen sei zunächst ein Fahrer in Richtung Rostock nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und kam auf dem angrenzenden Acker zum Liegen. Ein weiteres Fahrzeug sei ebenfalls von der Straße abgekommen und kippte zur Seite. Ein anderer Fahrer sei durch Aquaplaning auf den vor ihm fahrenden Pkw aufgefahren. Außerdem sei es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei weiteren Wagen gekommen. Alle Unfälle ereigneten sich laut den Angaben der Polizei auf einer Strecke von 300 Metern.

Alle Unfallbeteiligten sind im Alter zwischen 30 und 60 Jahren, wie die Polizei weiter mitteilte. Für die Versorgung der Verletzten waren drei Rettungswagen und ein Hubschrauber vor Ort. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Güstrow und Rostock gebracht. Die A19 ist seit dem Unfall am späten Nachmittag hinter der Anschlussstelle Linstow in Richtung Rostock halbseitig gesperrt.

