Jesendorf (dpa/mv). Ein Reifen platzt und ein Lastwagen kippt auf der A14 um. Die Autobahn muss daraufhin vorübergehend gesperrt werden.

Ein Lastwagen ist am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 14 in Höhe Jesendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) auf die Mittelleitplanke gekippt. Nachdem an dem Fahrzeug ein Reifen geplatzt war, verlor der 32-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Lkw, der daraufhin etwa 60 Meta an der Mittelleitplanke entlang rutschte, wie die Polizei mitteilte.

Weil das Fahrzeug einen Teil seiner geladenen Kartoffeln verlor und Betriebsstoffe ausliefen, musste die Autobahn vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Am Abend konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Der Lastwagenfahrer kam nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden werde auf über 90.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:240425-99-810302/2 (dpa)