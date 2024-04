Zarrentin/Stolpe. Offenbar in einem Hagelschauer sind auf der Autobahn 24 mehrere Fahrzeuge kollidiert. Die A24 nach Berlin musste gesperrt werden.

Nach einer Karambolage von sieben Fahrzeugen während eines Hagelschauers auf der A24 bei Zarrentin ist die Autobahn dort in Richtung Berlin voll gesperrt worden. Verletzt wurde bei dem Unfall am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen niemand, wie die Polizei Ludwigslust mitteilte. Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 11 Uhr soll ein Graupel- beziehungsweise ein Hagelschauer über der Autobahn niedergegangen sein, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich bestehe ein Zusammenhang zwischen dem Wetter und der Karambolage. Der Unfall ereignete sich demnach zwischen dem Rastplatz Schaalsee und der Anschlussstelle Zarrentin. Danach wurde die Autobahn zwischen Gudow und Zarrentin in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Am Mittag jdauerten die Bergungsarbeiten noch an.

© dpa-infocom, dpa:240425-99-804787/2 (dpa)