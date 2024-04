Rostock (dpa/mv). In das Spiel bei Alba Berlin gehen die Seawolves als Außenseiter. Dennoch sind die Gäste bis zur Pause ein fast ebenbürtiger Gegner, müssen sich am Ende jedoch klar geschlagen geben.

Die Rostock Seawolves haben im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga erneut eine Überraschung gegen ein Topteam verpasst. Am Mittwochabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held bei Alba Berlin mit 74:91 (40:42) und kassierte die 21. Niederlage im 29. Punktspiel. Damit fielen die Mecklenburger auf den 16. Tabellenplatz zurück und liegen nur noch einen Sieg vor dem direkten Verfolger Crailsheim. Beste Werfer aufseiten der Gäste waren mit je 13 Punkten Sid Marlon-Theis und Robin Amaize.

Die Seawolves taten sich anfangs schwer gegen den Favoriten und lagen schon nach wenigen Minuten mit 7:17 im Rückstand. Danach entwickelte sich jedoch bis zur Pause eine unterhaltsame Partie. Das Held-Team fand zunehmend besser ins Spiel und ging im zweiten Viertel zwischenzeitlich mit 29:23 in Führung. Berlin konterte mit einem 15:0-Lauf, doch den Seawolves gelang erneut ein Comeback.

Nach dem Seitenwechsel sollte sich Berlin dann aber als zu stark erweisen. Die Seawolves verloren das dritte Viertel mit 11:24 und gingen mit einem Rückstand von 15 Punkten in den Schlussabschnitt. In diesem waren die Rostocker dann nicht mehr Lage, Berlin noch einmal gefährlich zu werden und mussten die Heimreise mit einer klaren Niederlage im Gepäck antreten. Der Hauptstadt-Club feierte dagegen seinen 13. Sieg in Folge.

