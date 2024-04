Schwerin (dpa/mv). Um die Rente gab es zuletzt wieder kontroverse Diskussionen. Nun beschloss die Bundesregierung eine spürbare Erhöhung. Für Ministerpräsidentin Schwesig ein wichtiges Signal.

Als gute Nachricht für Rentnerinnen und Rentner hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die am Mittwoch von der Bundesregierung beschlossene Rentenerhöhung gewertet. Der Rentenwert werde um 4,57 Prozent angehoben. Damit sei der Zuwachs höher als die aktuelle Inflationsrate.

Es sei richtig, dass es heute einen einheitlichen Rentenwert in Ost und West gebe. „Die Generation der heutigen Rentnerinnen und Rentner hat ganz überwiegend ein Leben lang hart gearbeitet. In den ostdeutschen Bundesländern musste diese Generation dazu noch die schwierigen Umbrüche nach 1990 bewältigen“, erklärte Schwesig am Rande der Landtagssitzung in Schwerin. Es gehe bei der Rente immer auch um die Anerkennung der Lebensleistungen. Sie sei daher dankbar, dass der zuständige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) allen Debatten um die Zukunft der Rente und gar über Nullrunden zum Trotz bei seinem Kurs geblieben sei.

