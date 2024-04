Greifswald (dpa/mv). In Greifswald musste eine Schule wegen eines Brandes evakuiert werden. Lehrkräfte griffen beherzt ein und löschten das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Wegen eines Feuers ist eine Greifswalder Schule evakuiert worden. Am Mittwochvormittag habe eine Brandmeldeanlage am Humboldtgymnasium angeschlagen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer in einer Toilette in der ersten Etage ausgebrochen. Lehrkräfte hätten es gelöscht. Vier Lehrer und Lehrerinnen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen und kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Greifswalder Klinik. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

