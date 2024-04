Schwerin (dpa/mv). Tagsüber braucht es den Regenschirm, nachts warme Gedanken - Niederschlag und leichter Frost prägen am Mittwoch den Nordosten.

Bei wechselnder bis starker Bewölkung ziehen am Mittwoch Schauer durch Mecklenburg-Vorpommern. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kommen diese teils in Form von Graupeln, am Nachmittag auch in Begleitung von Gewittern. Dabei sind Böen bis zu Windstärke sieben möglich. Ansonsten weht der Wind schwach bis mäßig aus Südost bis Ost. Die Temperaturen liegen tagsüber bei maximal zehn Grad, sinken in der Nacht auf bis zu minus drei Grad in Bodennähe. Neben dem Frost kommt es vor allem in Mecklenburg auch zu nächtlichem Nebel.

