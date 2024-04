Kalkhorst (dpa/mv). Über einer landwirtschaftlich genutzten Halle im Landkreis Nordwestmecklenburg steigt Rauch empor. Das Feuer im Inneren beschädigt das Gebäude erheblich.

Bei einem Feuer in einer Scheune in Kalkhorst (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein Radlader, der in der Halle geparkt war, sei am Dienstagabend in Flammen geraten, teilte die Polizei am frühen Mittwoch mit. Die Rinder, die dort ebenfalls untergebracht waren, konnten demnach rechtzeitig gerettet werden, sodass keine Lebewesen durch den Brand verletzt wurden. Das Hallendach sei aber so stark beschädigt worden, dass die Polizei es für einsturzgefährdet hält.

Wieso der Radlader in Brand geriet, blieb zunächst unklar. Angaben der Polizei zufolge wurde das Fahrzeug zuvor noch benutzt. Mehr als 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren löschten die Flammen. Wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung ermittelt nun die Kriminalpolizei.

