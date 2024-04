Rampe (dpa/mv). Ein 17-jähriger Fußgänger ist in Rampe bei Schwerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fußgänger trat demnach am frühen Dienstagabend zwischen den Orten Rampe und Cambs hinter einem Baum auf die Fahrbahn der B104 und wurde dabei vom Auto eines 41-Jährigen erfasst.

© dpa-infocom, dpa:240424-99-785038/3 (dpa)