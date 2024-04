Jamel. Auch 2024 findet das überregional bekannte Festival „Jamel rockt den Förster“ statt. An Interesse mangelt es nicht - wie der schnelle Verkauf der Tickets beweist.

Die 17. Auflage des Festivals „Jamel rockt den Förster“, das für sein geheimes Lineup bekannt ist, ist bereits nach 30 Minuten ausverkauft gewesen. Das teilte der Veranstalter in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Etwas mehr als 3000 Tickets seien verkauft worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Auch für dieses Jahr wird „ein diverses Programm mit absoluten Top-Acts“ versprochen. Die Veranstaltung findet am 30. und 31. August statt.

Ins Leben gerufen wurde das Festival in dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Gägelow (Landkreis Nordwestmecklenburg) 2007 - unter anderem, um auf die starke Neonazi-Szene dort aufmerksam zu machen. Horst und Birgit Lohmeyer laden dazu auf ihren ehemaligen Forsthof. Die Besucher erfahren erst am Festivalwochenende, wer auftritt. Die auftretenden Künstler verzichten dabei traditionell auf ihre Gage. In den vergangenen Jahren waren unter anderem Fettes Brot, Die Ärzte, Deichkind, Herbert Grönemeyer, Marteria, Danger Dan, Igor Levit und Kraftklub aufgetreten.

© dpa-infocom, dpa:240423-99-778194/2 (dpa)