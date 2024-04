Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern ist nach den Worten von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) das Land der erneuerbaren Energien und will in Zukunft noch mehr Nutzen daraus ziehen. Bis 2035 solle rechnerisch der gesamte Energiebedarf des Landes inklusive Wärmeversorgung und Mobilität aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. „Das kann aber nur funktionieren, wenn wir die Menschen bei uns im Land mitnehmen“, betonte Meyer am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms für den „Energie-Tag MV“ am 27. April.

Mecklenburg-Vorpommern ist nach den Worten von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) das Land der erneuerbaren Energien und will in Zukunft noch mehr Nutzen daraus ziehen. Bis 2035 solle rechnerisch der gesamte Energiebedarf des Landes inklusive Wärmeversorgung und Mobilität aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. „Das kann aber nur funktionieren, wenn wir die Menschen bei uns im Land mitnehmen“, betonte Meyer am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des Programms für den „Energie-Tag MV“ am 27. April.

Mit landesweit mehr als 60 Aktionen werde es bei der nunmehr neunten Auflage mehr Angebote geben als jemals zuvor. So werde über Balkonkraftwerke ebenso informiertwie über neue Windparkprojekte an Land und auf See oder über den Einsatz von Elektrobussen im Nahverkehr.

© dpa-infocom, dpa:240423-99-777207/2 (dpa)