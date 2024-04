Parchim (dpa/mv). Eine junge Frau versucht, auf ihrem E-Tretroller die Straße zu überqueren. Ein Lkw-Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Eine 21-jährige Frau ist in Parchim auf ihrem E-Scooter von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 21-Jährige am Montagnachmittag versucht, die Fahrbahn zu überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Lkw-Fahrer hatte eigenen Angaben zufolge noch stark gebremst. Die 21-jährige Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:240423-99-775712/2 (dpa)