Rostock (dpa/mv). Der Nato-Generalsektretär Stoltenberg kommt nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier besucht er die Alarmrotte der Luftwaffe in Rostock-Laage.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg besucht am Donnerstag den Luftwaffenstützpunkt Laage bei Rostock. Beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ will sich Stoltenberg persönlich ein Bild von den Fähigkeiten der Quick Reaction Alert (QRA) der Luftwaffe machen, wie das Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe am Dienstag mitteilte. Die Alarmrotte trage zur integrierten Luftverteidigung und Flugkörperabwehr der Nato bei. Es ist geplant, dass der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, den Nato-Generalsekretär in Laage begrüßt.

© dpa-infocom, dpa:240423-99-774785/2 (dpa)