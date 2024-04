Stralsund (dpa/mv). Bei einem Brand im Keller einer Doppelhaushälfte in Stralsund (Vorpommern-Rügen) ist ein Mensch verletzt worden und ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte der 72-jährige Bewohner am Montagabend im Keller der Doppelhaushälfte Kerzen herzustellen, wie die Polizei mitteilte. Das dazu geschmolzene Kerzenwachs entzündete sich, in der Folge breitete sich das Feuer rasch im Keller aus.

Beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine 73-jährige Frau blieb bei dem Brand unverletzt. Durch das Feuer wurden weite Teile des Kellers stark beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 72-Jährigen.

