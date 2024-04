Neubrandenburg (dpa/mv). Bereits seit Februar läuft der Prozess um den getöteten sechsjährigen Joel, der zuletzt eine Wendung genommen hat. Am Dienstag geht er weiter.

Im Fall um den getöteten sechsjährigen Joel aus Pragsdorf bei Neubrandenburg beginnt am Dienstag der nächste Prozesstag. Ursprünglich war das Urteil bereits für den 4. April geplant. Der angeklagte 15-Jährige soll im vergangenen September Joel in der Gemeinde Pragsdorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte geschlagen und erstochen haben. Anfang April hatte er laut Gericht teilweise gestanden. Bei dem nicht öffentlichen Prozess ging es nach dpa-Informationen um die Frage, ob es einen anderen an der Tat beteiligten Menschen gab, wie zuletzt vom Angeklagten behauptet. Wegen seiner Angaben waren weitere Termine angesetzt worden, der nächste für den 2. Mai.

Für Dienstag sind die Beteiligten nach dpa-Informationen dazu aufgerufen, ihre Schlussplädoyers vorzubereiten. Der 15-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Dem Teenager droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

© dpa-infocom, dpa:240422-99-768193/2 (dpa)