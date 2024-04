Suckow/Parchim (dpa/mv). Auf der A24 ist ein 54-Jähriger mit seinem Kleintransporter von der Straße abgekommen und umgekippt. Er wurde dabei leicht verletzt. Ein Teil der Autobahn ist vorerst gesperrt.

Ein 54-Jähriger ist auf der Autobahn 24 mit seinem Kleintransporter eine Böschung heruntergeschleudert und dabei leicht verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der Mann am Montagmittag zwischen Suckow und Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Sein Kleintransporter sei am Boden der Böschung auf der Seite liegengeblieben. Der 54-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen sei ein geschätzter Schaden von rund 50 000 Euro entstanden.

Um den Transporter zu bergen, ist die rechte Spur der A24 in Richtung Hamburg den Angaben zufolge am Montagnachmittag gesperrt worden. Die Polizei ermittle weiter zur Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könne ein Sekundenschlaf des Fahrers für den Unfall verantwortlich gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:240422-99-766682/3 (dpa)