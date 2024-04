Wölzow (dpa/mv). Der Eigentümer von etwa 80 Kois und Goldfischen fand seinen Gartenteich am Sonntag leer vor. Die Fische waren mehrere Tausend Euro wert.

Unbekannte haben am Wochenende etwa 80 wertvolle Zierfische aus einem privaten Gartenteich in Wölzow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Die Täter nahmen die rund 50 Kois und 30 Goldfische zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag mit, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge sind sie insgesamt etwa 5.000 Euro wert. Die Polizei schließt einen möglichen Weiterverkauf nicht aus. Die Ermittlungen laufen.

