Ludwigslust-Parchim (dpa/mv). Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim kam es am Wochenende vermehrt zu Wildunfällen. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer.

Bei Wildunfällen sind am Sonntag und Montag auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim drei Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Allein am Montagmorgen registrierte die Polizei laut eigenen Angaben sechs Wildunfälle. Bei einem davon habe sich ein 58-Jähriger schwer verletzt, als er auf einer Landstraße zwischen Parchim und Darze in seinem Pkw mit einem Reh kollidierte. Rettungskräfte mussten ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik bringen. Das Reh sei noch am Unfallort verendet.

Außerdem kam es laut Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin zu einem weiteren Wildunfall mit Verletzten. Das Auto eines 24-Jährigen stieß den Angaben zufolge in der Dunkelheit mit einem Reh zusammen. Er und sein 26 Jahre alter Beifahrer seien daraufhin von der Straße abgekommen und auf einem Feld gelandet. Beide wurden im Anschluss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Unfallauto sei ein beträchtlicher Sachschaden entstanden.

